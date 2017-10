Scheveningen met minimale cijfers onderuit tegen koploper Spakenburg

DEN HAAG - Scheveningen heeft Spakenburg niet de eerste nederlaag van het seizoen kunnen toebrengen. Op het eigen sportpark verloor de ploeg van John Blok met minimale cijfers van de koploper van de derde divisie. Het werd 0-1 door een goal van Bert Steltenpool.

De kansen waren in het eerste half uur schaars. Na een goede actie van Spakenburg-speler Jasper Waalkens was het voor rust toch nog raak. Hij legde goed af op Steltenpool, die vanuit de draai binnenschoot en uiteindelijk voor de enige goal van de middag zorgde.Kansen op meer goals kreeg Spakenburg wel, maar de ploeg van John de Wolf was vaak slordig in de eindpass, waardoor het tot de laatste minuut spannend bleef op sportpark Houtrust.0-1 Steltenpool