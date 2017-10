Team AkzoNobel finisht als zesde in havenrace Alicante, vierde plaats Team Brunel

Foto: Team AkzoNobel

DEN HAAG - De Nederlandse boot van Team AkzoNobel is zaterdag als zesde geëindigd in de eerste havenrace van de Volvo Ocean Race in Alicante. Het Nederlandse Team Brunel deed het iets beter en kwam als vierde over de streep. De winst ging naar het Spaanse Mapfre.





Mapfre had halverwege al een ruime voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Brunel-schipper Bouwe Bekking kende een slechte start en kon de opgelopen achterstand niet meer goedmaken.Team AkzoNobel kende een chaotische voorbereiding, waarbij schipper Simeon Tienpont vrijdagavond werd weggestuurd. Volgens een woordvoerder van AkzoNobel heeft de schipper contractbreuk gepleegd. Het team heeft nog geen nieuwe schipper aangesteld, liet de woordvoerder na de havenrace weten. Van een terugkeer van Tienpont is volgens hem geen sprake.