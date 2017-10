Prinses Beatrix laat oude molen weer draaien na restauratie

Prinses Beatrix voor de Googermolen. Foto: Robin van Utrecht

OUDE WETERING - Prinses Beatrix heeft zaterdagochtend de Googermolen in Oude Wetering opnieuw in gebruik gesteld. De afgelopen maanden heeft de molen stilgestaan vanwege groot onderhoud.

De Googermolen bestaat dit jaar 300 jaar en is een van de grootste poldermolens in Nederland en kent dus een rijke geschiedenis. Toen in 1945 de polder onder water was gezet, heeft de Googermolen die weer drooggemalen. Vrijwillige molenaars houden de Googermolen in bedrijf. Na een grondige restauratie halverwege de jaren '90 is de Googermolen weer regelmatig in bedrijf. De woning in de molen wordt bewoond.



De molen fungeert als hulpgemaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de Googerpolder en wordt ingezet bij extreme wateroverlast of als het gemaal niet werkt. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de Vereniging De Hollandsche Molen.