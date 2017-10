Katwijk blijft ongeslagen na magere zege bij HHC Hardenberg

Foto: Orange Pictures

KATWIJK - Katwijk blijft koploper in de tweede divisie, maar de winst op HHC Hardenberg zaterdagmiddag was een magere. In het oosten van het land wonnen de oranjehemden met slechts 0-1. Desondanks was de sfeer er in de kleedkamer niet minder door.



Via een heerlijke kopbal van Bennie van Noord kwam de ploeg van trainer Dick Schreuder op voorsprong. De voorzet was van Stefan Plat, de man die vorige week in de



Na de openingstreffer drong Katwijk stevig aan, maar een tweede goal viel er niet. Het bleef daardoor spannend op sportpark De Boshoek en een goal van Hardenberg leek ook mogelijk. De thuisploeg bleef hoop houden, was in de tweede helft ook wat sterker, maar kon niet tot scoren komen.





Scoreverloop HHC Hardenberg - Katwijk 0-1 (0-1): 0-1 Van Noord

