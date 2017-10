Rijnsburgse Boys tankt wat vertrouwen na winst op Jong Sparta

Foto: Orange Pictures

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft in de tweede divisie weer wat vertrouwen getankt. Na de zeperd van vorige week tegen koploper Katwijk (5-0) werd er zaterdagmiddag met 3-1 gewonnen van Jong Sparta Rotterdam.

De Uien snakten naar een overwinning. In de eerste speelronde werd Barendrecht met 3-2 verslagen, maar daarna volgden louter remises en nederlagen voor de ploeg van trainer Pieter Mulders.



Tegen de Spartaanse beloften begon Rijnsburg sterk, maar bij de rust stond de ploeg wel aan de verkeerde kant van de score. Halil Dervisoglu schoot Jong Sparta na ongeveer een half uur spelen op voorsprong.



Achterstand wegwerken



Rijnsburg moest en zou in de tweede helft iets aan die achterstand doen. En dat lukte ze ook. Joel Tillema tekende via een lobje voor de gelijkmaker. Daarna hielp Sparta-speler Jelle Klap Rijnsburg een handje door de bal in eigen doel te schieten. Invaller Jason Halman stelde de zege met de 3-1 uiteindelijk veilig.



Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Jong Sparta 3-1 (0-1): 0-1 Dervisoglu, 1-1 Tillema, 2-1 Klap (eigen doelpunt), 3-1 Halman