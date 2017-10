Quick Boys in bizarre slotfase langs Harkemase Boys

KATWIJK - Quick Boys heeft in de derde divisie op het nippertje drie punten bij kunnen schrijven. De Katwijkse mannen van coach Jan Zoutman bogen tegen Harkemase Boys een 0-2 achterstand om in een 3-2 winst. Yordi Teijsse was goed voor twee treffers die hij vanaf de penaltystip maakte.

Jan Hooiveld opende na iets meer dan tien minuten de score. Dat gebeurde vlak nadat Ricardo Kuijvenhoven namens Quick Boys de lat had geraakt. Jesse Renken verdubbelde tien minuten voor de pauze de marge.In de tweede helft was Quick Boys er alles aan gelegen iets aan die achterstand te doen. Via een benutte strafschop van Teijsse kwamen de Katwijkers al vrij vlot na rust weer terug in de wedstrijd.De 2-2 hing in de lucht en via wederom een penalty wist Teijsse deze ook daadwerkelijk te maken, in de blessuretijd. Twee minuten later kroonde Arie de Vreugd zich tot matchwinner. Hij schoot Quick Boys in de slotminuten zelfs naar de overwinning.0-1 Hooiveld, 0-2 Renken, 1-2 Teijsse (strafschop), 2-2 Teijsse (strafschop), 3-2 De Vreugd