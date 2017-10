Politici leren van kinderburgemeesters in Delft

DELFT - In de raadzaal van Delft waren zaterdag nu eens geen politici, maar kinderen aan het discussiëren. Vanuit heel Nederland kwamen zo'n 20 kinderburgemeesters en raadsleden bijeen om elkaar te ontmoeten en problemen vanuit 'kinderoogpunt' te bespreken. Een inspiratie voor volwassenen en gemeentes, want kinderen hebben een hele andere kijk op hoe je dingen kunt oplossen.

Het is een zooitje in kinderburgemeesterland Tako Rietveld - Kindercorrespondent

Ik wil leren hoe we het best naar kinderen kunnen luisteren Stephan Brandligt - wethouder en locoburgemeester

De kinderen uit groep 8 stelden een manifest op waarin staat waarom er meer naar hen geluisterd moet worden. 'Wij hebben een sterke fantasie en een andere kijk op dingen die spelen in onze stad of ons dorp. En daarmee brengen we volwassenen op ideeën waar ze zelf nog nooit aan gedacht hebben,' weet Maud van der Sande uit Delft.De kinderburgemeester is een initiatief van KinderrechtenNU. De organisatie werkt samen met de gemeente Delft, de Kindercorrespondent en museum het Prinsenhof. Het is volgens Tako Rietveld van de Kindercorrespondent belangrijk dat vandaag de koppen bij elkaar werden gestoken. 'Het is een zooitje in kinderburgemeesterland. De kinderen kennen elkaar niet en hebben geen duidelijkheid over hun taken, omdat de gemeentes ook maar wat doen. Het is de laatste jaren hip om naar kinderen te luisteren, maar niemand weet eigenlijk hoe. En dat moet veranderen.'Tijdens de bijeenkomst kregen de kinderen ook een presentatie van de kinderraad van Rijswijk. Met 11 personen in hun raad en een maandelijkse vergadering zijn zij een van de meest vooruitstrevende gemeentes op gebied van kinderparticipatie. De afgelopen tijd hebben zij zich bezig gehouden met armoede onder kinderen. '1 op de 9 kinderen is arm in Nederland. Volwassenen zijn bezig met oplossingen in cijfers, maar wij zijn bezig met kinderen die hier soms niet over durven praten. En we dat makkelijker voor ze maken.' Vertelt één van de kinderraadsleden.Hoewel de ontmoeting in Delft plaatsvond, heeft de stad zelf nog géén kinderburgemeester. En dat wordt dus tijd, vindt ook wethouder en locoburgemeester Stephan Brandligt. 'Ik wil leren hoe we het best naar kinderen kunnen luisteren zodat ze in de meest fijne en veilige omgeving kunnen opgroeien.'Wel zijn er vanuit Delft drie kinderambassadeurs aanwezig, waaronder Maud. 'Wij denken vandaag mee met wethouder Brandligt over hoe wij in Delft ook met een kinderburgemeester kunnen gaan werken. 'Ik zou het zelf best leuk vinden om dat te worden, maar ik gun het iedereen en het belangrijkste is dat het in ieder geval íemand is die deze taak gaat oppakken en dat diegene het ook leuk vindt.'Het manifest werd aan het einde van de dag in ontvangst genomen door Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn. Hij beloofde hieraan bekendheid te geven op het Binnenhof. 'Het manifest laat precies zien wat kinderburgemeesters nodig hebben,' zegt Rietveld. 'Bijvoorbeeld meer bekendheid, hulp met het schrijven van speeches, een eigen bedrag voor projecten, en natuurlijk een officiële burgemeesterketting!'