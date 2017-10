Motorrijder gewond bij aanrijding met auto

Foto: Mizzle Media

LEIDEN - Een motorrijder is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Hoge Rijndijk in Leiden. De bestuurder van de motor is naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe erg de verwondingen van de motorrijder zijn is niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Daar wordt onderzoek naar gedaan.