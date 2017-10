Schrijver Dik van der Meulen wint Jan Wolkers Prijs

Jan Wolkers (Foto: ANP)

OEGSTGEEST - Schrijver Dik van der Meulen heeft de Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek gekregen voor De kinderen van de nacht.

De winnaar werd bekendgemaakt in een speciale uitzending van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels in kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest, dat een belangrijke rol heeft in het werk van Jan Wolkers. De prijs werd uitgereikt door de weduwe van de schrijver, Karina Wolkers.



In Oegstgeest zijn vanaf zondag tot en met 26 oktober de Wolkersweken. Tijdens die weken zijn allerlei activiteiten waarin de schrijver centraal staat. Jan Wolkers werd op 26 oktober 1925 in Oegstgeest geboren. Winnaar Dik van der Meulen heeft gestudeerd aan de Universiteit van Leiden.



Zoektocht naar de wilde wolf



De kinderen van de nacht gaat over een zoektocht naar de wilde wolf, naar de wolf van Roodkapje en ook naar de wolf in de mens. Het resultaat is een natuur- en cultuurhistorie van de wolf.



De Jan Wolkers Prijs, genoemd naar schrijver, beeldhouwer en natuurliefhebber Jan Wolkers, bestaat uit een bedrag van 5.000 euro en een tekening van Siegfried Woldhek.