Gesprek tussen schipper Simeon Tienpont en AkzoNobel levert niets op

DEN HAAG - AkzoNobel schendt zelf het contract door schipper Simeon Tienpont vlak voor de start van de Volvo Ocean Race weg te sturen, vindt de schipper. Tegen de NOS zegt Tienpont dat het verhaal van de multinational zijn reputatie schaadt. Een gesprek tussen AkzoNobel en Tienpont heeft niet geleid tot herstel van de relatie.

Team AkzoNobel stuurde Tienpont amper 24 uur voor de start van de race weg . Volgens een woordvoerder van het Nederlandse zeilteam heeft de 35-jarige Nederlander zich schuldig gemaakt aan contractbreuk. Dat spreekt de schipper tegen. 'Ik vermoed dat ze vinden dat ik te veel geld heb uitgegeven, maar ik kan vertellen dat ik honderd procent transparant ben geweest.' Volgens Tienpont zou het hele team tijdens de proloog van de race zijn ontslagen.AkzoNobel debuteert dit jaar met een eigen zeiljacht in de Volvo Ocean Race, de tocht over de wereld die zo'n acht maanden duurt. Aan de race doen zeven zeiljachten mee, waarvan er twee onder Nederlandse vlag varen. Zaterdag eindigde AkzoNobel als zesde in de eerste havenrace in de Spaanse stad Alicante.