Basketbal: ZZ Leiden behoudt maximum na overwinning op Limburg

LEIDEN - De basketballers van ZZ Leiden kennen een prima seizoensstart. Nadat de Leidenaren vorige week al te sterk waren voor landskampioen Donar, werd er zaterdagavond ook gewonnen van Basketball Academie Limburg. In de Vijf Meihal tikte de ploeg van Paul Vervaeck de honderd aan: 101-78.

Voor eigen publiek kende Leiden een bliksemstart. Na tien minuten spelen stond het al 39-20 in het voordeel van de thuisploeg. Al snel werd duidelijk dat Leiden een maatje te groot was. De mannen van Vervaeck bezorgden de Limburgers uiteindelijk hun derde nederlaag van het seizoen.ZZ Leiden is door de overwinning naar de tweede plaats geklommen in de Dutch Basketball League. Zwolle is met een wedstrijd meer de koploper.