Vrouw beroofd bij kinderboerderij op Scheveningen

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - In de Marcelisstraat op Scheveningen is zondagochtend vroeg een vrouw beroofd van haar tas en telefoon.

Het slachtoffer liep over de Neptunusstraat ter hoogte van de kinderboerderij toen ze achtervolgd werd door een man. De man viel haar lastig en wilde met haar telefoon bellen. In de Marcelisstraat rende de man plotseling op haar af en rukte haar tas en telefoon uit haar hand. De politie is opzoek naar getuigen.