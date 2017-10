Man met vuurwapen aangehouden bij Rotterdam The Hague Airport

DEN HAAG - Op vliegveld Rotterdam The Hague Airport is een 23-jarige man met een vuurwapen aangehouden.

De man zat zaterdag in een auto bij het vliegveld. Hij werd door de marechaussee gecontroleerd en bleek een pistool bij zich te hebben.



De woning van de man is ook doorzocht. Er is niks gevonden. De marechaussee gaat de zaak verder onderzoeken.