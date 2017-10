LIVEBLOG: ADO Den Haag - Excelsior

Foto: Soccrates Images, nabewerking: Omroep West

DEN HAAG - ADO Den Haag ontvangt zondag om 16.45 uur Excelsior in speelronde 8 van de eredivisie. Dat zijn de huidige nummers 10 en 13. In veertien onderlinge ontmoetingen wonnen de Rotterdammers pas één keer op Haagse bodem, in 1979. Excelsior, de voormalige club van ADO-trainer Fons Groenendijk, pakte dit seizoen al zijn zeven punten in uitduels. Alles over de wedstrijd is live te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.