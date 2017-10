Thomas (15) uit Pijnacker wint Elite Model Look

PIJNACKER - De 15-jarige Thomas van Gils uit Pijnacker heeft de finale gewonnen van Elite Model Look.

Voor het 34ste jaar op rij werd door Elite een internationale modellenwedstrijd gehouden. Alle winnaars uit zo'n dertig landen verzamelen zich binnenkort in Milaan, waar ze het tegen elkaar op gaan nemen.Duizenden enthousiaste jongeren hebben zich het afgelopen jaar tijdens een van de castingdagen aan Elite Model Look Nederland gepresenteerd. In Delft was ook zo'n castingdag. Toen stonden honderen tieners in de rij. De jury heeft uit al die jongeren tien jongens en tien meisjes gekozen die naar de finale mochten.Zaterdagavond werd tijdens een feestelijke finale in de Beurs van Berlage bekendgemaakt wie de wedstrijd hadden gewonnen. De 14-jarige Renée Immink uit Obdam gaat met Thomas mee naar Milaan. Zij won bij de meisjes.