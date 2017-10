Leiderdorps hockeyteam onderweg naar India voor Bollywoodfilm

Alecto Jongens A1 | Foto Facebook:Alecto

LEIDERDORP - De A1 van de Leidersdorpse hockeyclub Alecto is dit weekeinde op het vliegtuig naar New Delhi gestapt. Eerst speelde ze zaterdag nog een wedstrijd maar nu kan het avontuur beginnen. Het team gaat meespelen in een Bollywoodfilm.





De jongens krijgen eerst twee dagen een acteerworkshop. Daarna zijn er vijf draaidagen waarin ze het tegen het Indiaas elftal moeten opnemen. Waar het verhaal precies over gaat is niet bekend. De film komt in mei 2018 uit en kan rekenen op een miljoenenpubliek in India.





Een castingbureau was op zoek naar een westers hockeyteam van jongens tussen de 15 en 18 jaar, dat een aardig potje kan hockeyen. De jongens uit Leiderdorp moesten allemaal een filmpje opsturen waarin ze lieten zien welke tricks ze allemaal konden met een bal. De filmpjes werden verzameld en opgestuurd naar het Indiase filmbedrijf. Uit de vele inzendingen werd uiteindelijk Alecto gekozen.