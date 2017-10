Hockey: HGC zet Den Bosch opzij, winst en verlies voor HDM

WASSENAAR - De hockeymannen van HGC hebben in een spannende wedstrijd gewonnen van Den Bosch. In eigen huis boekten de Wassenaarders een 3-0 overwinning. Willem Rath werd matchwinnaar met een rake strafcorner, nadat eerder Tristan Algera (1-1, strafcorner) en voormalig Australisch international Nick Budgeon (2-1) al hadden gescoord namens HGC.

Door de zege bezet het keurkorps van Jan Jorn van 't Land nu de vijfde plaats, maar Oranje-Rood heeft als nummer 4 eveneens 13 punten. HGC moet het nog lange tijd stellen zonder Floris van der Linden ; de aanvoerder kampt met een zware knieblessure.Voor de hockeyers van HDM was het een weekend om gauw te vergeten. Vrijdagavond verloren ze al met 6-0 bij Bloemendaal, waarna de Hagenaars zondag ook thuis tegen Tilburg met lege handen achterbleven: 2-3. Cedric de Gier en Ruben Versteeg zorgden er nog wel voor dat HDM terug kwam tot 2-2, maar dat bleek niet genoeg.HDM blijft hekkensluiter in de hoofdklasse met één schamel puntje uit zeven wedstrijden. Dat is overigens hetzelfde puntenaantal als Almere.De hockeyvrouwen van HDM waren zondag met 3-1 te sterk voor Huizen, dat afgelopen seizoen promoveerde, onder meer ten koste van HGC . Nina van der Marel, Demi Lefranc en Pien van Nes waren trefzeker. Voor laatstgenoemde was het alweer haar achtste seizoenstreffer.HDM, dat na drie opeenvolgende dus eindelijk weer eens won, voert op de zevende plek het rechterrijtje aan. Het heeft nu tien punten te pakken uit zeven duels.