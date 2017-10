Derde divisie: Westlandia lijdt zevende nederlaag op rij, Quick en HBS verliezen ook

NAALDWIJK - Westlandia verkeert in zwaar weer. De derdedivisionist uit Naaldwijk leed zondag alweer de zevende nederlaag op een rij en blijft daardoor hekkensluiter. Op eigen veld werd ongelukkig verloren van Blauw Geel: 2-4. Ook de Haagse competitiegenoten Quick en HBS gingen onderuit.

De ploeg van trainer Edwin Grünholz kwam binnen een halfuur op voorsprong. Patrick Batist benutte zijn eerste penalty na een overtreding op Jeroen Spruijt. Nog voor de rust boog Blauw Geel de stand om in 1-2.In de tweede helft maakte Anwar Beeldstroo gelijk, maar zag Batist zijn tweede strafschop gestopt. Vlak daarna werd het 2-3 en in blessuretijd gooiden de bezoekers uit Veghel het duel definitief op slot.Quick moest het onderspit delven op bezoek bij JVC Cuijk. De wedstrijd eindigde in 2-1. Alle treffers vielen in de eerste twaalf minuten van het duel, Rachid Bouyaouzan mikte raak namens de Hagenaars.Door de nederlaag zag het Quick van coach Paul van der Zwaan op de ranglijst JVC Cuijk langszij komen. Beide ploegen delen de vierde plaats, waarbij de Brabanders met minimaal verschil een beter doelsaldo hebben.HBS verloor in eigen huis met 0-1 van subtopper HSC '21. Uit een vrije trap schoot Joost Screever halverwege de tweede helft het winnende doelpunt binnen. De formatie van coach Marcel Koning heeft vijf punten en houdt nog vier teams onder zich.1-0 Batist, 1-1 Schulders, 1-2 Egmond, 2-2 Beeldstroo, 2-3 Verbakel, 2-4 Strijbosch1-0 Van der Laan, 1-1 Bouyaouzan, 2-1 Renirie0-1 Screever