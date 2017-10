Bijzondere lunchroom al tien jaar een begrip in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Schoutenhuis bestaat tien jaar. Tien jaar geleden werd het monumentale pand op de hoek van de Julianastraat met de Hoflaan in Alphen aan den Rijn omgetoverd tot een bijzondere lunchroom. Mensen met een verstandelijke beperking verzorgen de bediening. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Mede-initiatiefnemer Gijs van Ooi van Woonforte vindt dat het doel van het Schoutenhuis, om mensen met een verstandelijke beperking dichter bij de samenleving komt te staan, is gehaald: 'We hebben een wisselende groep van tien tot vijftien mensen met een licht verstandelijke beperking die meewerkt. Zij hebben op deze manier een baan binnen de Alphense samenleving. Dat wilden we en dat hebben we ook bereikt', aldus Van Ooi.'Het is dagbesteding. Cliënten krijgen daar een hele leuke werkplek voor', zegt Frank van Leeuwen, die namens Ipse De Bruggen in het bestuur van het Schoutenhuis zit. 'Wij moeten er wel voor zorgen dat de werkdruk, op tijd naar huis gaan en vervoer geregeld zijn. Het moet vooral leuk zijn.'Afgelopen zaterdag werd de tiende verjaardag van het Schoutenhuis gevierd. Onder meer burgemeester Liesbeth Spies kwam op de koffie.