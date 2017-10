ADO Den Haag lijdt met tien man thuisnederlaag tegen Excelsior

DEN HAAG - Na drie overwinning op rij is ADO Den Haag zondag tegen een verliespartij aangelopen. De groen-gelen verloren op eigen veld van Excelsior: 1-2. Door een rode kaart voor Edouard Duplan (twee keer geel) moest ADO meer dan een uur met een man minder spelen. De winnende treffer werd tien minuten voor tijd gemaakt door Hagenaar Hicham Faik.

Excelsior blijft buiten Rotterdam verrassend goed presteren. Voor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag, nog altijd ongeslagen in uitduels, kwam behalve Faik ook Jinty Caenepeel (0-1) tot scoren. Sheraldo Becker bracht de Haagse formatie in ondertal nog langszij.Door voor het eerst in ruim tien jaar ADO te verslaan, heeft Excelsior nu hetzelfde aantal punten (tien). Opvallend genoeg pakten de Kralingers deze jaargang thuis nog niet één punt. Ze hebben wel een iets beter doelsaldo dan ADO.Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had vanaf het begin moeite om het onvriendelijke duel in de hand te houden. Hij deelde in de eerste helft zeven gele kaarten uit, waarvan dus twee voor Duplan. De stand was op het moment van de rode kaart al enige tijd 0-1. Caenepeel rondde een uitstekende aanval van Excelsior trefzeker af.Becker zorgde na ruim een half uur voor de 1-1, uit de rebound van een schot dat door doelman Ögmundur Kristinsson werd gekeerd. Na de rust deed ADO met tien man niet onder voor Excelsior. Negen minuten voor tijd schoot Faik zijn ploeg koelbloedig naar de zege, al was daar ook nog wel een geweldige redding in de extra tijd van Kristinsson voor nodig.0-1 Caenepeel (7'), 1-1 Becker (32'), 1-2 Faik (81')Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon (Falkenburg, 65'), Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker (Hooi, 82'), Johnsen (Lorenzen, 46'), DuplanKristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop (Payne, 46'); Vermeulen (Messaoud, 69'), Koolwijk, Faik; Caenepeel, Van Duinen (El Azzouzi, 88'), BruinsJohnsen, Immers (ADO Den Haag), Vermeulen, Massop, Bruins, Messaoud (Excelsior)Duplan (ADO Den Haag, 26'; 2x geel)Gözübüyük10.805 Cars Jeans Stadion (Den Haag)