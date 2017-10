Rondvaartbedrijven in Den Haag worden 'gek' van plastic in grachten

(Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Plastic afval. Dat het een probleem op zee is, is inmiddels wel bekend. Maar ook in de grachten van Den Haag zorgt rotzooi in het water voor problemen. Dieren eten het op en boten lopen vast. Rondvaartbedrijven trekken nu aan de bel.





‘Bekertjes, een aansteker, stukjes plastic en zo’n rietje die aan een pakje drinken zit’, gaat Persoon verder. ‘Maar ik kom ook tassen, skipakken en zelfs kliko’s tegen.’



Aanpak



Zondag namen rondvaartbedrijven het heft in eigen handen. Met wat vrijwilligers gingen ze zelf afval uit het water vissen, omdat er volgens hen te weinig aan wordt gedaan.



‘Er moet een structurele aanpak komen’, vindt Leonie Persoon. ‘Het is niet alleen een ontzettend lelijk gezicht, al dat afval. Er komt ook regelmatig iets tegen de schroef van de boot aan, waardoor wij niet meer verder kunnen tijden een rondvaart. Dat gebeurt dagelijks. We worden er gek van!’



