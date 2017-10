Kat duikt na week op in Haags riool

DEN HAAG - Een kat die een week lang vermist was is zondagavond gevonden in een put in de Haagse wijk Wateringse Veld. Dat meldt nieuwswebsite Regio15. Een oplettende voorbijganger alarmeerde de dierenambulance toen hij meende het dier te zien.

Het is niet bekend hoe, zoals de kat heette, precies in het riool terecht is gekomen, maar vermoedelijk is het dier via een naastgelegen sloot in een rioolbuis beland. Uiteindelijk moesten de brandweer en dierenambulance er aan te pas komen om het dier via een put uit het riool te krijgen.De kat is na dit hachelijke avontuur herenigd met de dolblije eigenaar die in de buurt woont.