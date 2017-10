Grote vechtpartij bij Pools wooncomplex in Noordwijk

DEN HAAG - De politie heeft zondagavond in Noordwijk vijf personen aangehouden die betrokken waren bij een grote vechtpartij. De matpartij vond rond 19 uur plaats op de Ruyterstraat, voor een complex waar Polen wonen.

De politie wist met behulp van politiehonden de orde te herstellen. Drie vechtersbazen werden in het complex gearresteerd, de andere twee op straat. Eén verdachte liep bij zijn aanhouding bijtwonden op van een politiehond.De politie heeft twee messen en een pijl en boog in beslag genomen. Wat de aanleiding is geweest voor vechtpartij is nog onduidelijk.