Geen finale Heel Holland Bakt voor Rijnsburgse Ine: 'Ik heb álles gegeven'

RIJNSBURG - Het avontuur van de Rijnsburgse Ine Paauw in de populaire bakwedstrijd Heel Holland Bakt is voorbij. Ine schopte het in het vijfde seizoen van het televisieprogramma tot de halve finale.

Rijnsburg was apetrots op haar deelname aan het programma van Omroep MAX. Maar een plek in de finale zat er helaas niet in.Het was dan ook geen gelukkige halve finale voor de Rijnsburgse. Haar plaatbiscuit was te lang gebakken en ook haar bavaroise was geen succes. Met haar spektakelstuk, een taart met decoratiebiscuit, hoopte ze de juryleden Robert van Beckhoven en Janny van der Heijden alsnog te overtuigen.Ze kreeg complimenten van Van Beckhoven en Van der Heijden vond haar 'Back in Dubai-taart' er prachtig uitzien. 'Je hebt heel minitieus gewerkt.' Maar Van der Heijden wees Ine er ook op dat er het een en ander was misgegaan.Dat was volgens Van Beckhoven ook niet gek. 'Je ziet dat je zoiets niet vaker hebt gemaakt. Als je iets korter bakt, krjg je een mooiere tekening van het biscuit. En de mousse vind ik wel lekker, maar hij is te zacht. Dan loopt 'ie door de naden heen. Dat is jammer.'En dus moest de Rijnsburgse het programma zondag verlaten. 'Ik weet dat ik alles gegeven heb', vertelde ze na haar uitschakeling. 'En daar ben ik trots op.' Ze kreeg daarop een knuffel van Van der Heijden. 'Je moet heel trots zijn', zei ze tegen Ine. 'Je was fantastisch.'De finale van Heel Holland Bakt wordt zondagavond 22 oktober uitgezonden op NPO 1.