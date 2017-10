Rijnsburgse Ine eruit in halve finale van Heel Holland Bakt

RIJNSBURG - Het avontuur van de Rijnsburgse Ine Paauw in de populaire bakwedstrijd Heel Holland Bakt is voorbij. Ine schopte het in het vijfde seizoen van het televisieprogramma tot de halve finale.

Rijnsburg was de afgelopen weken apetrots op haar deelname aan het programma van Omroep MAX. Maar een plek in de finale zat er helaas niet in.Het was dan ook geen gelukkige halve finale voor de Rijnsburgse. Haar plaatbiscuit was te lang gebakken en ook haar bavaroise was geen succes.'Ik heb mooie dingen gemaakt', zegt ze in een terugblik op de website van het programma. 'En ook al was het soms moeilijk, ik heb vanaf het eerste moment genoten.’De finale van Heel Holland Bakt wordt volgende week zondagavond uitgezonden op NPO 1.