West Wekker: Grote vechtpartij in Pools wooncomplex en kat in riool

DEN HAAG - Het belangrijkste nieuws op een rijtje. Zo was er zondagavond een grote vechtpartij in een Pools wooncomplex in Noordwijk. En een Haagse kat die een week in een riool verstopt zat is gered.

De politie heeft zondagavond in Noordwijk vijf personen aangehouden die betrokken waren bij een grote vechtpartij. De matpartij vond rond 19 uur plaats op de Ruyterstraat, voor een complex waar Polen wonen.De werkzaamheden aan de A4 van Amsterdam in de richting Den Haag zijn eerder afgerond dan verwacht. De snelweg zou eigenlijk tot maandagochtend 05.00 uur afgesloten blijven, maar kon zondagavond alweer open. En dat is maar goed ook, gezien de problemen vanochtend op de A44 Het avontuur van de Rijnsburgse Ine Paauw in de populaire bakwedstrijd Heel Holland Bakt is voorbij. Ine schopte het in het vijfde seizoen van het televisieprogramma tot de halve finale.Een kat die een week lang vermist was is zondagavond gevonden in een put in de Haagse wijk Wateringse Veld. Een oplettende voorbijganger alarmeerde de dierenambulance toen hij meende het dier te zien.Plastic afval. Dat het een probleem op zee is, is inmiddels wel bekend. Maar ook in de grachten van Den Haag zorgt rotzooi in het water voor problemen. Dieren eten het op en boten lopen vast. Rondvaartbedrijven trekken nu aan de bel. Weer: Vandaag zal de zon opnieuw veelvuldig te zien zijn. Bij een matige zuidelijke wind wordt het zelfs nog iets warmer dan gisteren, maximaal 23 tot 24 graden!Naast de ambassades zijn er in Den Haag maar liefst 200 internationale organisaties. Diplomat TV geeft je een kijkje achter de schermen van deze organisaties. Wie zijn de diplomaten en hoe leven zij met hun gezin in Den Haag? Tegelijkertijd laat Diplomat TV de internationale diplomaten kennismaken met de Nederlandse (en Haagse!) cultuur. In elke uitzending gaan twee ‘young ambassadors’ op zoek naar de achtergrond van iets cultuureigens: van stroopwafels tot Van KleefjeneverDe One Young World Summit - een evenement waar de leiders van morgen de leiders van nu ontmoeten – is in 2018 in Den Haag. Diplomat TV was bij de kick off waaraan meer dan 190 landen deelnemen. Verder zien we Young Ambassador Alex die een bezoek brengt aan de ambassade van Saudi-Arabië. Young Ambassadors Jerin en Aldo zijn getuige van een bijzondere archeologische opgraving bij de Grote Kerk in Den Haag.