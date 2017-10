Brand verwoest auto in Den Haag

Het vuur was ontstaan bij een band aan de voorkant. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een auto die geparkeerd was aan de Guntersteinweg in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag zwaar beschadigd door een brand.

Het vuur was ontstaan bij een band aan de voorkant.



De gewaarschuwde brandweer kon voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging, maar de auto wordt waarschijnlijk total loss verklaard.