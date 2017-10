Brand in restaurant Mr. Little Chicken, brandweer slaat ramen in

De brandweer moest ramen inslaan om toegang tot het restaurant te krijgen. (Foto: Flashlight Fotografie)

HILLEGOM - In restaurant Mr. Little Chicken aan de Hoofdstraat in Hillegom woedde in de nacht van zondag op maandag brand. Het vuur brak uit bij de ingang.

Toen de gewaarschuwde brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit de gevel. De brandweer moest ramen inslaan om toegang tot het restaurant te krijgen. Bij de brand raakte niemand gewond.



De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan.