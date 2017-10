Touringcar tegen vangrail op A44, uur vertraging

Bus in brand op A44 bij Kaag-Dorp (Foto: Politie Noordwijk) Hulpdiensten zijn snel ter plekke op de A44 (Foto: Politie Noordwijk)

KAAG - De A44 richting Den Haag is maandagochtend afgesloten bij Kaag-Dorp. Daar is een touringcar tegen de vangrail beland en in brand gevlogen.





De vangrail moet gerepareerd worden en de bus wordt geborgen.



Vertraging



Het verkeer wordt tussen de afrit Oude Wetering en Kaag-Dorp via de op- en afrit geleid. Verkeer moet rekening houden met een uur vertraging. Cees Quax van de ANWB adviseerde de A4 te nemen, maar ook hier ontstond een file. Daar staat een kapotte vrachtwagen op de weg bij Leidschendam. Een rijstrook is dicht. Dit leidt tot twintig minuten vertraging vanaf Roelofarendsveen.





