Gemeenteraadslid Leo Geubbels (62) uit Westland overleden

WESTLAND - Het Westlandse gemeenteraadslid Leo Geubbels (62) is zondag overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Geubbels was al geruime tijd ziek.

Honselersdijker Geubbels was raadslid voor de fractie van Westland Verstandig. Eerder maakte hij zeven jaar lang deel uit van de fractie GemeenteBelang Westland. Wegens verschil van inzicht met de toenmalige fractieleiding stapte hij in het najaar van 2011 op.Samen met zijn Lierse collega Leo Boekestijn begon hij de fractie Lokaal en Onafhankelijk 2.0 , in de wandelgangen ook wel LEO 2.0 genoemd. Later ging het duo op in Westland Verstandig, meldt de WOS , mediapartner van Omroep West. De familie van Geubbels heeft laten weten, dat Leo zondagochtend 'na een vol en rijk leven, rustig in zijn slaap, is overleden'.Westland Verstandig laat weten 'grote bewondering' te hebben voor de manier waarop Geubbels met zijn ziekte wist om te gaan. 'Leo is tot voor enkele dagen zeer intens betrokken gebleven bij Westland Verstandig, waarbij het belang van de Westlandse burger altijd voorop stond.''Zijn typische gedrevenheid en enthousiasme en zijn zeer innemende persoonlijkheid zullen we gaan missen. Wij zijn blij dat we zo een kanjer hebben mogen kennen.'