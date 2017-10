Dinsdag 17 oktober in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 17 oktober ziet u de volgende zaken:

Geschreven door Team West

- De politie heeft nog de nodige vragen over de verdwijning van de 48-jarige Portugese Maria uit Den Haag. Er wordt rekening mee gehouden dat ze het slachtoffer van een misdrijf is geworden. Haar vriend is aangehouden als verdachte.

- De bedrijfswagen van Martin van Bussel, beter bekend als de Notenkoning, is in brand gestoken. Er zijn beelden van de verdachten.

- Duidelijke beelden van drie brutale winkeldieven die heel slim samenwerken om te kunnen stelen bij Game Mania in Delft.

- Aan het Margarethaland in Den Haag wordt een 25-jarige man het slachtoffer van een woningoverval. De recherche zoekt getuigen.

- Tot slot aandacht voor een reeks babbeltrucs in Leidschendam-Voorburg. Eén van de slachtoffers vertelt haar verhaal en de wijkagent geeft preventietips.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.