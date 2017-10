Grote plantenbakken moeten kledingzaak Sebastian na ramkraak beschermen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Om te voorkomen dat opnieuw een ramkraak kan worden gepleegd bij modezaak Sebastian in Alphen aan den Rijn heeft de gemeente Alphen dit weekend twee grote plantenbakken geplaatst voor de ingang.

Voor drie van de vier etalages stonden paaltjes, alleen niet bij de ingang. En juist daar boorde een bestelbus zich in de nacht van woensdag op donderdag in de winkelpui. De vier jonge daders stalen een grote hoeveelheid dure kleding en vluchtten daarna op scooters. De politie heeft een getuigenoproep gedaan, maar niemand heeft zich vooralsnog gemeld.Inmiddels is een noodingang van hout gebouwd. Daar is een groot verkeersbord op gemaakt met de ludieke tekst 'verboden in te rijden' erop.De kledingwinkel is erg dankbaar voor alle reacties na de ramkraak van vorige week. 'Namens ons gehéle team willen we jullie ontzettend bedanken voor alle steun en warmte die wij de afgelopen dagen van jullie ontvangen hebben. Ondanks de vervelende situatie waren jullie berichten, reacties en zelfs cadeaus zo ontzettend hartverwarmend,' zo laat de kledingwinkel weten op Facebook