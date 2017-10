'Niet vergeten dat het half oktober is,' Reddingsbrigade wijst op gevaar bij zwemmen in zee

Foto: ANP

DEN HAAG - Het is maandag een prachtige nazomerdag, maar zwemmen in zee is geen goed idee. Dat benadrukt de Reddingsbrigade. Zeker omdat er op de stranden nu geen toezicht is.





Als mensen toch het water in gaan, moeten ze dit sowieso niet in hun eentje doen en kunnen ze het best in ondiepe gedeeltes blijven. 'De temperatuur deze maandag kan zorgen voor een vertekend beeld, maar je moet niet vergeten dat het half oktober is,' benadrukt Ouwerling.



LEES OOK: Strandgangers redden drenkeling uit de zee in 's-Gravenzande

Woordvoerder Tom Ouwerling wijst erop dat het water nu aanzienlijk kouder is dan een paar weken geleden. 'Die temperatuur kan er voor zorgen dat je het snel koud krijgt en misschien kramp krijgt,' legt hij uit.Als mensen toch het water in gaan, moeten ze dit sowieso niet in hun eentje doen en kunnen ze het best in ondiepe gedeeltes blijven. 'De temperatuur deze maandag kan zorgen voor een vertekend beeld, maar je moet niet vergeten dat het half oktober is,' benadrukt Ouwerling.