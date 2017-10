Jan Wolkers; voor even weer terug naar Oegstgeest

Jan Wolkers (Foto: ANP)

OEGSTGEEST - Het is aanstaande donderdag tien jaar geleden dat schrijver, beeldhouwer en schilder Jan Wolkers overleed. In het kader van zijn tiende sterfdag staat zijn werk de komende weken centraal in Oegstgeest. In het kasteel Oud-Poelgeest is de expositie 'Jan Wolkers terug naar Oegstgeest' te zien, met als één van de pareltjes het laatste schilderij dat Wolkers maakte voor zijn dood.

De Wolkers-expositie in Oegstgeest omvat olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen. Topstuk van de expositie is ‘het grote gele doek', het laatste grote werk van Wolkers, dat nummer 2006 draagt. Ook zijn er glazen beeldhouwwerken van de kunstenaar te zien. Vanaf woensdag is het repertoire van Wolkers voor bezoekers toegankelijk. De expositie is samengesteld door journalist en schrijver Onno Blom.



Naast het samenstellen van de expositie heeft Blom ter gelegenheid van de tiende sterfdag van Wolkers ook een autobiografie geschreven over het leven van de kunstenaar. Het boek 'Het litteken van de dood' telt meer dan 1100 pagina's en kostte Blom tien jaar tijd om te maken.



Geschiedenis



Jan Wolkers is vooral bekend geworden als schrijver. Maar de Oegstgeestenaar, die een groot deel van zijn leven doorbracht op Texel, is opgeleid tot beeldhouwer en schilder. Landgoed Oud-Poelgeest speelde een belangrijke rol in de jeugd van Jan Wolkers. Tijdens de laatste jaren van de Duitse bezetting kwam de jonge Jan Wolkers vaak met zijn schetsboek en schilderkistje in het bos van Oud-Poelgeest. Hij bracht op deze manier de hele omgeving in beeld. Het schetsboek dat hij als jongen van 17 en 18 gebruikte is bewaard gebleven.