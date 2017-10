Bedreiger (58) burgemeester Rodenburg vecht celstraf aan

MIDDEN-DELFLAND - Jan van V., de bedreiger van burgemeester Arnoud Rodenburg en wethouder Annemiek de Goede van Midden-Delfland, stapt naar de Hoge Raad. Hij wil zijn veroordeling aanvechten. Door de rechter is hij veroordeeld tot een celstraf van twaalf weken, waarvan tien voorwaardelijk. Eerder ging Van V. zonder succes in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

Rodenburg hoopt dat er nu echt een einde komt aan de zaak , zo schrijft hij in zijn weblog . 'Ook het Gerechtshof ging uitvoerig in op het feit dat het bedreigen van overheidsfunctionarissen een kwalijke zaak is en gestraft moet worden. Het zou fijn zijn als we deze kwestie nu voorgoed kunnen afsluiten.' Het kan nog wel een jaar duren voordat er een uitspraak volgt van de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland.Rodenburg ontving na zijn herbenoeming als burgemeester twee anonieme dreigbrieven . Jan van V. (58) uit Maasland werd in juni vorig jaar opgepakt. Bij de brieven aan Rodenburg in maart en mei zaten twee bewerkte foto's. Op de één was Rodenburg afgebeeld met een haai op de achtergrond. Op de andere foto stond de burgemeester ondersteboven afgebeeld. De verdachte dringt er in de brief van maart op aan dat de burgemeester vertrekt, 'en wel voor 1 juli 2016'. Als Rodenburg dit niet doet, 'moet hij dat maar voelen'.Ook zou de man uit Maasland de weduwe van de gemeentesecretaris hebben gechanteerd : hij eiste 9.650 euro van de weduwe. Van V. dreigde belastende informatie over de secretaris openbaar te maken. Ook zou hij wethouder De Goede in een brief hebben uitgescholden ('goor rotwijf met varkenskop').De Haagse rechtbank heeft Van V. naast de gevangenisstraf ook een contactverbod opgelegd met de drie slachtoffers. Daarnaast moet hij zich onder behandeling stellen van een kliniek voor een nadere diagnose van zijn ziektebeeld en denkpatronen. Ook is hij verplicht de weduwe van de gemeentesecretaris een schadevergoeding van 500 euro te betalen.