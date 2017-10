PostNL ontslaat bezorger na niet bezorgen 6000 poststukken

DEN HAAG - PostNL heeft een bezorger weggestuurd die zesduizend poststukken in de regio Den Haag niet heeft bezorgd. Het gaat om post die tussen 12 en 28 september had moeten aankomen.

PostNL heeft de geadresseerden een brief gestuurd, waarin 'oprechte verontschuldigingen' worden aangeboden.Het bedrijf heeft onderzoek gedaan naar wat er mis is gegaan. Naar aanleiding daarvan heeft PostNL het contract met deze postbezorger, die dinsdag en zaterdag werkte in de postcodegebieden 2517 en 2518, per direct ontbonden. 'Hij heeft zijn werk in die periode niet naar behoren uitgevoerd.'De niet-bezorgde post lag bij de postbezorger thuis en bleek ongeschonden. De stukken zijn vervolgens door PostNL zo snel mogelijk geseald en nabezorgd.