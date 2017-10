Nog steeds geen duidelijkheid over oorzaak vissensterfte Maasland

Dode vissen (Foto: archief)

MAASLAND - Nog altijd is niet duidelijk wat de oorzaak is van de vissensterfte in de Maassluise Zuidvliet vorige week. Het Hoogheemraadschap van Delfland liet vorige week nog weten dat er hoogstwaarschijnlijk wel een link is met vervuild bluswater dat in slootjes in Maasland terecht is gekomen, na een brand in een schuur aan de Kwakelweg. Maar zeker is dat nog niet.





Maar die uitspraak durft het hoogheemraadschap niet te ondersteunen. 'Die uitspraak is wat voorbarig,' zegt een woordvoerder van Delfland tegen de



Burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland schrijft in zijn weekboek iets heel anders. 'De oorzaak zou eerder gezocht moeten worden in de grote hoeveelheid rioolwater in het oppervlaktewater in Maassluis.' Volgens hem kan het niet eens het bluswater uit Maasland zijn, 'want als je de werking van gemalen en stroomrichting kent, kom je eigenlijk tot de conclusie dat dit niet de oorzaak kan zijn.'Maar die uitspraak durft het hoogheemraadschap niet te ondersteunen. 'Die uitspraak is wat voorbarig,' zegt een woordvoerder van Delfland tegen de WOS , mediapartner van Omroep West. Ondertussen liggen er nog steeds hier en daar dode vissen in de Zuidvliet. Vrijdag werd duidelijk dat het zuurstofpeil in het water wel weer in orde is. Het waterschap hoopt maandagmiddag meer duidelijkheid te kunnen geven, dan komen er weer nieuwe meetresultaten beschikbaar.