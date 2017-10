Scootmobiel gezocht voor de jeu de boules vereniging Katwijk

KATWIJK - Ton Diepenhorst uit Katwijk schakelde de hulp van SuperDebby in. Hij is op namelijk op zoek naar een scootmobiel. Waarvoor? Dat lees je hieronder!

Geschreven door SuperDebby

Ton Diepenhorst uit Katwijk heeft op 89-jarige leeftijd een jeu de boules vereniging opgericht. De vereniging heeft 70 leden die lekker willen bewegen en gezellig met zijn allen het spel willen spelen.



Nu is het veld behoorlijk groot en zijn de mensen al op leeftijd. Elke dag moet het veld glad worden gemaakt met een touw, wat moeizaam is. Volgens Ton kan het sneller en daarom is hij op zoek naar een scootmobiel. Zo kun je makkelijk met dat touw over de baan rijden en gebeurt het ook veel sneller dan met de hand.



Scootmobiel en blokhut



Die scootmobiel moet ook ergens worden opgeborgen. Hij zoekt dus ook een blokhut voor de scootmobiel zodat deze altijd droog binnen staat als het regent of stormt.



De vraag is dus: heeft er iemand een scootmobiel voor de vereniging die zij mogen hebben? En/of een blokhut? Kun jij Ton en zijn vereniging uit Katwijk helpen?



Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl