Leiderdorps hockeyteam kijkt ogen uit in India bij Bollywooddebuut

LEIDERDORP - Lijkwagens die de hele tijd langsrijden, continu met mensen op de foto moeten, spelen met de Leonardo di Caprio's van India. De spelers en begeleiders van het A1-team van de Leiderdorpse hockeyclub Alecto komen ogen en oren te kort in India. De ploeg is daar voor opnames voor een Bollywoodfilm.

'Het is heel gaaf wat hier gebeurt en wat we meemaken,' zo steekt Guy van Iperen zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Hij is van de commissie tophockey bij Alecto en initiatiefnemer van de trip.'Hoe de mensen hier in Chandigarh rijden. Ongelooflijk. Echt zonder enige vorm van angst rijden ze langs elkaar. En we komen ongelooflijk veel lijkwagens tegen. Dat schijnt hier heel normaal te zijn.'Het avontuur begon met een oproep van een castingbureau dat op zoek was naar een Westers hockeyteam van jongens tussen de 15 en 18 jaar. De jongens van het A1-team stuurden allemaal een filmpje op waarin ze lieten zien welke trucjes ze allemaal konden met een bal.Het Indiase filmbedrijf moest kiezen uit filmpjes van zo'n twintig tot dertig teams uit de hele wereld. Uiteindelijk bleven er twee ploegen over, een team uit België en de jongens van Alecto. De filmbonzen uit India kozen uiteindelijk voor de Leiderdorpers.'We zijn gisteren (zondag, red.) geland en maken zoveel bijzondere dingen mee. We werden opgehaald met een bus en moesten onderweg tanken. We stapten uit de bus en meteen moesten we met de lokale mensen op de foto. Echt super leuk. En ook als we hier naar een winkelcentrum gaan, komen de camera's tevoorschijn.'Het team is met in totaal 21 mensen aanwezig. Naast de 17 jonge spelers zijn ook de coach, assistent-coach en twee vrijwilligers in India. Deze maandag gaat de ploeg voor het eerst naar de set om te kijken hoe alles in zijn werk gaat.'Niemand van die jongens heeft acteerervaring. En dan staan ze toch straks met de Leonardi di Caprio's van India voor de camera. Dat is toch een bijzondere ervaring. Daar moeten ze aan wennen.'Vanwege de hitte vinden de opnames 's avonds en 's nachts plaats. 'Ik loop hier nu overdag en het is niet uit te houden. Het is 35 graden. Met zo’n temperatuur is hockeyen niet te doen. Vandaar dat we om 19.00 uur beginnen en tot zo'n één of twee uur in de nacht doorgaan.'In de ochtend en middag is de ploeg vrij om te doen wat ze wil. 'We komen sowieso niets te kort. Iedereen is hier zo gastvrij en we krijgen overal de lokale gerechten aangeboden. Daar zijn we wel voorzichtig mee. Niemand wil een voedselvergiftiging oplopen en dit avontuur missen.'Na de acteerlessen staan er vijf draaidagen op het programma, waarin ze het opnemen tegen het Indiase elftal. Waar het verhaal precies over gaat, is nog niet bekend. 'We staan op de set met allerlei grote filmsterren. Dus het zal vast een goede film worden.'