Vastberaden Tienpont zet deelname aan Volvo Ocean Race nog niet uit het hoofd

Simeon Tienpont Akzo Nobel (foto: AkzoNobel)

DEN HAAG - Als het aan Simeon Tienpont ligt start hij aankomende zondag gewoon als schipper op de boot van Team Akzo Nobel aan de Volvo Ocean Race. Dat zegt hij in een persverklaring. ‘Tienpont heeft zondag een ontmoeting gehad met de overige bemanningsleden en het vertrouwen uitgesproken dat het de komende dagen goed komt,' valt te lezen in de verklaring.

Geschreven door Sportredactie

‘Tienpont wilt terugkeren aan boord als schipper en is gretig om de unieke kans te herstellen om een veilige en veelbelovende Volvo Ocean Race met zijn team te varen,' vervolgt de officiële verklaring van het management van Tienpont.



Afgelopen vrijdag werd middels een persbericht van Team Akzo Nobel de mededeling gedaan dat Tienpont niet langer de schipper van de Nederlandse boot was. Volgens een woordvoerder van de zeilploeg heeft Tienpoint zich schuldig gemaakt aan contractbreuk. ‘De verklaring van Akzo Nobel dat Tienpont zijn team verliet is absoluut onjuist. Akzo Nobel heeft op 10 oktober 2017 het contract met Steam Ocean (het management van Simeon Tienpont red.) onwettig beëindigd,' aldus het persbericht van de kant van de schipper.



Salarissen



Een opvallend detail is dat alle bemanningsleden van Team Akzo Nobel onder contract staan bij het management van Tienpont. ‘Akzo Nobel heeft zijn sponsorverplichtingen ernstig verwaarloosd door betalingen aan Steam Ocean tegen te houden. Als gevolg daarvan werd Tienpont in een positie gebracht waarin hij de salarissen van zijn bemanning de afgelopen maanden niet kon betalen.'



Afgelopen weekend stond er een gesprek gepland tussen Tienpont en Akzo Nobel. Dat liep op niets uit. ‘Akzo Nobel heeft afgelopen zaterdag Tienpont een nieuw contract aangeboden tegen slechtere omstandigheden. De eerste prioriteit van Tienpont ligt bij zijn team, de reden waarom hij Akzo Nobel's volledige inzet voor de directe betaling van de bemanning en een regeling voor de vroege beëindiging van het sponsorcontract vroeg. Akzo Nobel wilde deze verbintenissen niet maken,' valt te lezen in de verklaring.