45-jarige Hagenaar aangehouden na bedreigen reiziger

VOORBURG - Een 45-jarige Hagenaar is afgelopen weekeinde aangehouden door de politie omdat hij een metro-reiziger zou hebben bedreigd met een mes. Agenten hebben de man zaterdagmiddag gearresteerd op de Monseigneur van Steelaan in Voorburg.

De reiziger was onderweg in de RandstadRail van Den Haag Centraal in de richting van Rotterdam toen hij werd bedreigd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Mensen die getuige zijn geweest van het incident wordt gevraagd om contact met de politie op te nemen.