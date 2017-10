Nooit eerder zo laat in oktober zo warm

REGIO - Het is in onze regio sinds het begin van de metingen in 1951 niet eerder zo laat in het jaar zo warm geworden. Dat zegt onze weerman Huub Mizee. De temperatuur lag om 15 uur rond de 24 graden.





Hiervoor waren de warmste dagen van oktober op 15 oktober 1990 en op 18 oktober 2014. Toen werd het 22,2 graden. Ook morgen en woensdag zal de temperatuur nog ruim boven de normale waarde van 14 à 15 graden uitkomen, maar het is de vraag of we de 20 graden dan zullen halen.Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en zal de temperatuur geleidelijk verder naar beneden gaan. 'Vanaf zaterdag is het echt herfst. Dan kan het flink gaan waaien en regenen', aldus Huub Mizee.