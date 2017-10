Annie zoekt pergamano spullen om mooie kaarten mee te maken

Foto: Lynn Heythekker

NOOTDORP - Annie van der Meer (79) is een bezige bij. De Nootdorpse is actief in de katholieke kerk, gaat elke week kaarten en naar de gym. Haar ontspanning haalt ze uit borduren en pergamano. Perga wat?! Pergamano. En daar zoekt ze spullen voor!

Geschreven door Redactie SuperDebby

Ik heb er weer zin in', schrijft Annie ons. Annie borduurt zo'n beetje elke dag en heeft zin om weer met pergamano te werken.

Bij pergamano of perkamentkunst pas je verschillende technieken op perkamentpapier toe. Daardoor kun je mooie wenskaarten, boekenleggers, lampenkapjes, muurversieringen, natuurgetrouwe bloemen en doosjes maken.



Annie volgde tien jaar geleden een cursus en zoekt daarom inkt, stiften, en pergamano-papier. 'Ik hoop dat de mensen die deze hobby aan de wilgen hebben gehangen thuis nog spullen hebben liggen. Het is via gewone winkels niet te koop en ik vind het als bijna tachtiger niet prettig om via internet spullen aan te schaffen. Dus ik hoop dat SuperDebby kan helpen.'



Heb je nog pergamano spullen liggen, help Annie ermee. Lever je spullen in bij SuperDebby aan de Laan van 's Gravenmade 2 in Den Haag of mail je vraag naar superdebby@omroepwest.nl