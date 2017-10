55+ Drummer gezocht voor de swingende MGB's Band!

DEN HAAG - Swingen voor 55 plussers? Voor de MGB's, de swingende Haagse band, is het dagelijkse kost. Ze doen niet anders! Ze schakelde de hulp van SuperDebby in en zoeken een drummer.

Geschreven door Redactie SuperDebby

'We vallen onder woonzorgcentrum Florence en zijn ooit begonnen met twee gitaristen. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een band met twee gitaristen, een gitarist/zanger, een bassist, een accordeonist (van al 92), een pianiste en twee zangeressen', zegt Meike, de professionele coach.



'We spelen oud materiaal als Proud Mary en Stand By Me, maar ook nummers van nu zoals Clocks van Coldplay.

We repeteren op dinsdagochtend in Keu's Genoeg in de Genemuidenstraat en zijn hard op zoek naar een nieuwe drummer!'



De MGB's staat voor Meikes girls & boys band. Ze treden op in verpleeg- en verzorgingstehuizen, hebben opgetreden op Parkpop, in het Dakota Theater en spelen op activiteiten van Florence. Veelzijdige locaties dus!



Ben jij de 55+ drummer die ze zoeken? Vind jij het leuk om met ze mee te spelen?

Mail dan snel naar superdebby@omroepwest.nl