Chris (13) uit Sassenheim eerste ballenmeisje bij Feyenoord: 'Dit is een droom'

SASSENHEIM - Een speciale primeur voor de 13-jarige Chris Pitti uit Sassenheim: zij mocht afgelopen weekend als eerste ballenmeisje bij een thuiswedstrijd van Feyenoord zijn. Uit de vele aanmeldingen werd zij gekozen om naar De Kuip te gaan. 'Dit is eigenlijk wel een droom', zegt ze tegen RTV Rijnmond, dat haar zaterdagavond heeft gevolgd bij de wedstrijd Feyenoord - PEC Zwolle (0-0).

Chris mag met recht een échte Feyenoord-fan worden genoemd. Ze heeft zelfs een seizoenskaart bij de regerend landskampioen uit Rotterdam. 'Ik ben al heel lang voor Feyenoord. Echt al sinds ik klein ben. Dit is volgens mij al het vierde jaar dat ik een seizoenskaart heb, dus ik kom er heel vaak.'Het is haar toekomstdroom om ooit bij Feyenoord te spelen, als de club tenminste ooit een damesteam in de eredivisie krijgt. Haar favoriete speler is verdediger Sven van Beek uit Gouda, die onlangs zijn comeback heeft gemaakt na zestien maanden blessureleed.Echt druk had ze het niet als ballenmeisje tussen de ballenjongens. 'De eerste helft had ik wel iets te doen. Volgens mij heb ik twee ballen gegooid. En Feyenoord speelde wel oké. De tweede helft had ik eigenlijk niks te doen, toen kon ik gewoon de hele tijd kijken.'