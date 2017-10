Doodsoorzaak Voorburgs stel op huwelijksreis blijft onduidelijk

VOORBURG - Het onderzoek naar de dood van de twee Voorburgers die tijdens hun huwelijksreis vorig jaar juni op de Dominicaanse Republiek om het leven kwamen, is afgerond. Er is geen sprake van een misdrijf. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Jeroen Venema (31) en Michou de Graaf (28) maakten tijdens hun huwelijksreis een excursie naar het eiland Saona. Bij terugkomst in hun hotel voelden ze zich niet goed. Later die nacht stierf het koppel . De groep met wie ze op pad waren geweest, had geen klachten.Volgens lokale artsen zijn de twee overleden na het eten van besmette vis, maar dat is dus volgens het OM niet bewezen. Wel zijn tijdens de sectie aanwijzingen voor een ernstige darminfectie naar voren gekomen. De dood kan zijn veroorzaakt door een bacterie, schrijft het OM, maar ook de door lokale artsen gesuggereerde visinfectie is een mogelijkheid.Een patholoog en toxicoloog van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak en ook een externe patholoog, Frank van de Goot, is geraadpleegd. De onderzoekers troffen geen uitwendige letsels aan die kunnen wijzen op een misdrijf en ook zijn er geen sporen van alcohol of drugs gevonden.