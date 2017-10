Drie keer ingebroken bij Zoetermeers taxibedrijf

ZOETERMEER - De eigenaar van een Zoetermeers taxibedrijf is ten einde raad. In anderhalve maand tijd is drie keer ingebroken in een van de taxi's van Khaled Fedaie. Geen buit, wel grote schade. 'Iedere reparatie kost me minimaal duizend euro en ik ben m'n wagen een dag kwijt.'

Maandagochtend rond 6:00 uur ontdekt Khaled Fedaie dat de ruit van zijn Mercedes is ingeslagen. 'Dat is de derde keer in zes weken. De inbreker heeft mijn hele auto onderzocht, maar er is niets weg. Ik heb wel grote schade aan mijn auto.'Khaled heeft de inbreker gefilmd met zijn dashcam. 'En bij de vorige inbraak heb ik de dief ook gefilmd met de camera. Die werkt met een bewegingssensor; hij gaat automatisch aan als er iemand in de buurt van de auto is.'De eigenaar van het taxibedrijf stuurt de beelden naar de politie, maar die kunnen er weinig mee. 'De beelden zijn van slechte kwaliteit en zijn niet geschikt voor opsporingsonderzoek,' zegt een woordvoerder. 'We vinden het hele vervelend dat deze man zo vaak slachtoffer is geworden van een auto-inbraak.'Khaled is boos op de politie: 'Ze doen niets, geen vingerafdrukken afnemen of dna.' Hij weet niet wat hij zelf nog meer kan doen om het inbrekers moeilijk te maken. 'Ik heb gebeld met Mercedes en die zeggen ook dat ik alles heb om inbraak tegen te gaan.'Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal auto-inbraken in Zoetermeer flink is afgenomen. 'Het lijkt erop dat deze man gewoon pech heeft.' De politie vraagt mensen die iets verdachts gezien hebben in de Zoetermeerse wijk Meerzicht zich melden.