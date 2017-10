Jongeren leren hacken, maar op een verantwoorde manier

Cursus ethisch hacken bij Cybersprint. | Foto Omroep West

DEN HAAG - Hoe bescherm je jezelf op het internet. Maar ook: hoe ontdek je fouten in websites van bedrijven. Jongeren konden vandaag in Den Haag kennis maken met ethisch hacken. En ondanks het prachtige weer doken toch nog bijna veertig jongens en meiden achter de computer.

Het doel van de cursus is om scholieren tussen de twaalf en zestien jaar kennis te laten maken met ethisch hacken en ze wegwijs te maken in de verschillende mogelijkheden. Zo kregen de cursisten les in hoe ze een bedrijf of organisatie op een verantwoordelijke manier kunnen hacken, hoe ze fouten in een systeem het beste kunnen melden en hoe ze er zelfs geld mee kunnen verdienen.



De cursus werd georganiseerd door het bedrijf Cybersprint, dat zelf veel mensen in dienst heeft om op geautomatiseerde wijze en op verzoek bedrijven en organisaties onderzoekt op gaten in hun systemen.