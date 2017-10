Twisten over huisje poes Miep: 'Ze is dement en moet plotseling weg'

DEN HAAG - Wat gaat er gebeuren met straatkat Miep? Dat is de grote vraag in de kwestie tussen eigenaar Bianca Borsten en woningcorporatie Haag Wonen. Volgens Borsten moet het huis van de poes verdwijnen vanwege de herstructurering van de buurt en is zij daarover te laat ingelicht. Haag Wonen ontkent deze lezing en geeft aan dat de vrouw ruim van tevoren op de hoogte is gesteld door de Vereniging van Eigenaren (VvE).

'Waar moet ik beginnen?', vraagt Borsten zich af. 'Miep is zeven jaar geleden in onze buurt gedumpt. Wij gaven haar eten en al snel bleef ze in onze tuin rondhangen. Omdat ze niet met onze binnenhuiskatten om kon gaan, hebben we een huisje voor haar gebouwd in de tuin en haar Miep genoemd.'De poes werd volgens Borsten al snel een graag geziene gast in de buurt. 'Iedereen gaf haar wel iets te eten.' Deze situatie bleef zo, tot een jaar geleden. Toen begon de herstructurering van de Wolweversgaarde. 'De buurt werd gelijk getrokken. Daarom moesten alle tuinen verdwijnen. Dat staat netjes, zeiden ze.''Dat was een beslissing van de Vereniging van Eigenaren (VvE)', legt een woordvoerder van Haag Wonen uit. 'De tuinen zijn gemeenschappelijk bezit. In het verleden zijn deze wel gebruikt als eigen tuin. Om daar verandering in te brengen, heeft de VvE besloten om de tuinen strak te trekken. En dat is in augustus 2016 ook tegen mevrouw gezegd.'Een gevolg van de herstructurering was dat het huisje van Miep moet verdwijnen. 'Ik heb daar een jaar geleden met Haag Wonen over gepraat. Aangezien Miep heel oud is, mocht ze toch gewoon blijven. Nu is ze dement aan het worden en moet ze plotseling weg. En dan krijg ik ook niemand meer te pakken', klinkt Borsten geëmotioneerd aan de telefoon.Een woordvoerder van Haag Wonen bevestigt dat dit gesprek heeft plaatsgevonden. 'Alleen toen werd ons gezegd dat de kat aan het einde van haar leven was. Aangezien ze niet voor de voeten liep, hebben we toen gezegd dat de kat mocht blijven. Maar toen is ook duidelijk gecommuniceerd dat de hovenier over een jaar moest beginnen met zijn werk. En dat is ook netjes een maand geleden herhaald.'Volgens Borsten klopt dit niet. 'Dat is pas twee weken geleden tegen mij gezegd. Te laat om een oplossing te vinden voor Miep. We hebben gekeken of ze naar een boerderij kon gaan, maar daarvoor heeft ze te veel zorg nodig. We weten het dus even niet meer. Daarom start ik een petitie.'De woordvoerder van Haag Wonen begrijpt het probleem. Ze geeft ook aan dat ze sowieso met Borsten in gesprek zouden gaan. 'We denken graag met haar mee. Maar als dat poezenhuisje mag blijven staan, hoe zit het dan met een hondenhok of scooter? Dat wilde de VvE juist niet meer. Dus daar moeten we over gaan praten met haar.'