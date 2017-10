Hoessein G. vrijgelaten omdat hij zich laat behandelen

LEIDEN - De 41-jarige Leidenaar Hoessein G., die wordt verdacht van ernstige delicten, hoeft zijn rechtszaak in februari niet in hechtenis af te wachten omdat hij zich houdt aan de afspraken om zich te laten behandelen. De rechtbank volgt daarbij het advies van de reclassering. Daarbij dient hij zich wel aan strenge voorwaarden te houden.

Vorige week ontstond er onrust over zijn vrijlating , omdat op internet heftige beelden circuleren van een gewelddadige caféruzie . Daarbij bedreigt hij een andere man met een kapot geslagen bierfles. Hoessein G. wordt daarnaast ook nog verdacht van een ander misdrijf. Daarbij gaat het om een poging tot zware mishandeling en niet, zoals eerder werd vermeld, een poging tot doodslag. Tijdens zijn aanhouding werd hij neergeschoten door de politie.Ondanks die nuancering leidde de voorlopige vrijlating toch tot raadsvragen van de Leidse fracties van VVD en CDA. Niet alleen omdat de officier van justitie tijdens de zitting afgelopen donderdag waarschuwde voor het opvliegende karakter van de verdachte, maar ook omdat nog geen maand geleden de ex-TBS'er Maarten O. in de Leidse Tomatenstraat in de fout ging. Daarbij kwam een 38-jarige Pool om het leven VVD-raadslid Frederik Zevenbergen onderkent dat het op zichzelf staande zaken zijn, maar benadrukt dat er onrust is ontstaan door de voorlopige vrijlating. 'Mensen voelen zich niet veilig en ik denk dat deze zaak op zichzelf al genoeg publiciteit heeft gehad om dat gevoel van onveiligheid te verklaren.'Maar de rechter hechtte toch meer belang aan de behandeling waar G. vrijwillig aan meewerkt. Persrechter Yolande Wijnnobel: 'Die behandeling was hem al eerder opgelegd bij een schorsing. En hij hield zich goed aan die behandeling. De rechtbank en de deskundigen vinden die behandeling zo belangrijk dat hij in vrijheid is gesteld.'Hij dient zich wel aan strenge voorwaarden te houden. 'Hij moet doorgaan met die behandeling en die ook afmaken. Hij moet zich op bepaalde tijdstippen melden bij de reclassering. Hij heeft een contact- en een locatieverbod. En hij mag uiteraard geen nieuwe strafbare feiten plegen. Doet hij dat wel, dan wordt hij weer meteen opgepakt.'